Эксперт назвал продукт, который очистит сосуды от холестерина и продлит жизнь

— В составе ламинарии находится йод, калий, магний, железо, фосфор, витамины А, С, Е, группы В, а также редкие кислоты и аминокислоты. Она растворяет «плохой» холестерин, предотвращает тромбообразование и даже снижает онкологические риски, — прокомментировала Лялина.