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Эксперт назвал продукт, который очистит сосуды от холестерина и продлит жизнь

Биолог Лялина: Морская капуста снижает уровень холестерина.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Биолог Ирина Лялина в эксклюзивном комментарии для NEWS.ru раскрыла уникальные свойства ламинарии (морской капусты). Этот доступный продукт, по словам эксперта, не только очищает сосуды от холестериновых отложений, но и способен продлевать жизнь.

— В составе ламинарии находится йод, калий, магний, железо, фосфор, витамины А, С, Е, группы В, а также редкие кислоты и аминокислоты. Она растворяет «плохой» холестерин, предотвращает тромбообразование и даже снижает онкологические риски, — прокомментировала Лялина.

Особое значение специалист уделила влиянию морской капусты на щитовидную железу. Благодаря легкоусвояемому йоду, она нормализует гормональный фон. А также действует как природный антидепрессант — снимает стресс, повышает работоспособность. Кроме того, выводит тяжелые металлы, радионуклиды и токсины.