Роспотребнадзор дал советы по поддержанию гигиены в доме

«Рекомендуется регулярно бороться с насекомыми, в том числе с мухами и тараканами, чтобы не дать им размножиться и поселиться в доме. Проводите влажную уборку как минимум раз в неделю и меняйте постельное белье с такой же периодичностью», — добавили в ведомстве.