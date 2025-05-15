Роспотребнадзор дал советы по поддержанию гигиены в доме

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Человек проводит третью часть своей жизни дома, поэтому необходимо поддерживать там чистоту и порядок, это поможет предотвратить различные заболевания и аллергические реакции, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В среднем, человек проводит треть своей жизни в собственном жилище, и поддержание чистоты и порядка не только создает приятную атмосферу, но и помогает предотвратить различные заболевания и аллергические реакции», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Там уточнили, что для поддержания гигиены в доме нужно проветривать помещение несколько раз в день для поддержки чистого воздуха.
«Рекомендуется регулярно бороться с насекомыми, в том числе с мухами и тараканами, чтобы не дать им размножиться и поселиться в доме. Проводите влажную уборку как минимум раз в неделю и меняйте постельное белье с такой же периодичностью», — добавили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что чистить сантехнику и ванну следует не реже одного раза в неделю с использованием дезинфицирующих средств. Моющие средства нужно использовать строго по назначению.
«Уборку нужно начинать с жилых комнат, следуя правилу “сверху вниз”: сначала окна, затем шторы и полки, а в завершение — полы», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Там отметили, что поддерживать чистоту на кухне нужно особенно тщательно, чтобы избежать пищевых отравлений. Следует также регулярно мыть холодильник и все полки с использованием безопасных дезинфицирующих средств.
«Мыть кухонную посуду следует в горячей воде с дезинфицирующим средством, а губки менять не реже одного раза в неделю. Рабочие поверхности, включая раковину и стол, обрабатывайте дезинфицирующими средствами после мытья», — уточнили в ведомстве.