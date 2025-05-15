Врач назвала овощ, богатый антиоксидантами

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Редис содержит большое количество антиоксидантов, которые способствуют обновлению клеток и защите организма от хронических заболеваний, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова.
«Редис богат антиоксидантами, такими как антоцианы, которые защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами», — сказала Попова.
Кроме того, редис является источником витаминов группы B (B1, B2, B6), витамина C, калия, кальция, магния, фосфора и железа. Так, витамин C помогает поддерживать иммунитет, а минералы важны для работы сердечно-сосудистой системы и костей.