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Врач назвала овощ, богатый антиоксидантами

Врач Попова: редис содержит большое количество антиоксидантов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Редис содержит большое количество антиоксидантов, которые способствуют обновлению клеток и защите организма от хронических заболеваний, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова.

«Редис богат антиоксидантами, такими как антоцианы, которые защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами», — сказала Попова.

Кроме того, редис является источником витаминов группы B (B1, B2, B6), витамина C, калия, кальция, магния, фосфора и железа. Так, витамин C помогает поддерживать иммунитет, а минералы важны для работы сердечно-сосудистой системы и костей.