Авиация НАТО и ВМС Эстонии пытались захватить судно JAGUAR в нейтральных водах

Авиация НАТО, а также Военно-морские силы (ВМС) Эстонии 14 мая попытались осуществить захват в нейтральных водах гражданского судна JAGUAR.
Сам корабль плыл в Приморск под флагом Габона. Военные Эстонии предпринимали многочисленные попытки принудить судно поменять направление и последовать в территориальную акваторию страны.
В таком случае у Таллина были бы все основания задержать JAGUAR.
Командование корабля отказалось от выполнения приказов от ВМС Эстонии. Из-за этого моряки начали угрожать, что протаранят судно.
Помимо этого, эстонские военные дважды хотели высадить десант с вертолета. Экипаж на провокацию решил никак не реагировать, судно продолжило следовать согласно маршруту.
В попытке захвата участвовали патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет, а также самолет PZL M28, передает газета «Известия».
Недавно Служба безопасности Украины (СБУ) захватила сухогруз, который шел под флагом одной из азиатских стран. По утверждению ведомства, корабль в 2024 году якобы заходил в порт Севастополя и загружал пшеницу.