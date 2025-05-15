Эндокринолог назвала серьезные опасности популярного способа похудения

Метод «caloric restriction» (сокращение суточной калорийности) становится все более популярным на Западе. Однако такой способ похудения может навредить костям и мышцам, особенно если у человека нет лишнего веса. Об этом KP.RU рассказала руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», эндокринолог консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Юлия Атаманова.
— Самое крупное исследование на эту тему под названием «Calorie» опубликовано в 2015 году. Одной из групп добровольцев рекомендовали снизить калорийность на 25%, — отметила эксперт по доказательной медицине.
По ее словам, на практике участники смогли уменьшить калорийность рациона примерно на 12%. В результате у них понизилось давление, уровень холестерина и в целом улучшились показатели здоровья.
— Позднее данные перепроверили, и обнаружилось снижение мышечной массы и негативное влияние на костную ткань, — уточнила врач.
Это исследование снова напомнило, что при снижении веса важно не забывать о полноценном питании. Особенно нужно следить за тем, чтобы в рационе хватало белка — его количество подбирается индивидуально для каждого.