Эндокринолог назвала серьезные опасности популярного способа похудения

Метод «caloric restriction» (сокращение суточной калорийности) становится все более популярным на Западе. Однако такой способ похудения может навредить костям и мышцам, особенно если у человека нет лишнего веса. Об этом KP.RU рассказала руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», эндокринолог консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Юлия Атаманова.