К июню в Екатеринбурге появятся пять гектаров цветников

В этом году программа озеленения коснется нескольких новых крупных территорий. В частности, в Преображенском парке реконструируют газоны, в восточной части парка «Уралмаш» проведут освещение и обустроят спортивные площадки, зоны отдыха, дорожки. В новом сквере Бориса Рыжего появится освещение. В Дендрарии на Первомайской очистят водоемы и смонтируют новые фонари.