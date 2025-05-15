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К июню в Екатеринбурге появятся пять гектаров цветников

Более 5 гектаров Екатеринбурга украсят цветами.

Более пяти гектаров городской территории планируется засадить цветами в рамках в рамках программы по благоустройству и озеленению общественных зон. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Екатеринбурга со ссылкой на Департамент благоустройства.

В первую очередь облагородили центр города. Разноцветные тюльпаны украсили Октябрьскую площадь, площадь Труда, Исторический сквер, газоны на пересечении улицы Луначарского и проспекта Ленина, улиц Куйбышева и Розы Люксембург, проспекта Ленина и улицы Московской.

По окончании сезона тюльпанов их заменят другие цветущие растения: агератум голубой, алиссум, разноцветные бегонии, гвоздика китайская, пеларгония, герань плющелистная и другие.

В этом году программа озеленения коснется нескольких новых крупных территорий. В частности, в Преображенском парке реконструируют газоны, в восточной части парка «Уралмаш» проведут освещение и обустроят спортивные площадки, зоны отдыха, дорожки. В новом сквере Бориса Рыжего появится освещение. В Дендрарии на Первомайской очистят водоемы и смонтируют новые фонари.

Также планируется продолжить работу по озеленению городских пространств в рамках строительства крупных объектов, школ, детских садов и пр.