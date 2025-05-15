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Минюст США требует депортировать ученую Петрову, арестованную за контрабанду

Минюст США требует депортировать из страны арестованную за контрабанду российскую ученую Ксению Петрову. Об этом сообщили в ABC, ссылаясь на показания представителей ведомства в суде.

Минюст США требует депортировать из страны арестованную за контрабанду российскую ученую Ксению Петрову. Об этом сообщили в ABC, ссылаясь на показания представителей ведомства в суде.

Ранее сотрудники правоохранительных органов США задержали девушку за «попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США». В случае, если ее вину докажут, то Петрову могут лишить свободы на срок до 20 лет.

По данным издания, во время заседания суда сотрудники Минюста настаивали на том, чтобы ученую отправили обратно в Россию.

— Вы просите о ее выдворении в Россию, верно? — уточнил окружной судья у гособвинителя.

— Да, ваша честь, — заявил прокурор Джеффри Хартман, его цитирует ABC.

Сама Петрова боится, что на родине ей грозит уголовное преследование из-за осуждения специальной военной операции (СВО). «Вечерняя Москва» узнала подробности этих разбирательств.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США будут «гуманно выселять» преступных мигрантов из страны и сотрудничать с другими ведомствами для обеспечения безопасности границы.