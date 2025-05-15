Эксперт рассказала о схеме мошенников с уточнением рабочего стажа

«Злоумышленники звонят от имени сотрудников Пенсионного фонда, они все еще не приучили себя, что такого ведомства не существует и вместо него работает Социальный фонд, и сообщают жертве, что при проверке выявлена ошибка в начислении стажа. В связи с этим предлагается прийти в офис Пенсионного фонда для уточнения данных», — сказала она.