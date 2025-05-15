Эксперт рассказала о схеме мошенников с уточнением рабочего стажа

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Мошенники звонят россиянам от имени Пенсионного фонда РФ и сообщают о якобы ошибке в их пенсионном стаже, чтобы заполучить доступ к Госуслугам жертв, рассказала РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
«Злоумышленники звонят от имени сотрудников Пенсионного фонда, они все еще не приучили себя, что такого ведомства не существует и вместо него работает Социальный фонд, и сообщают жертве, что при проверке выявлена ошибка в начислении стажа. В связи с этим предлагается прийти в офис Пенсионного фонда для уточнения данных», — сказала она.
Эксперт уточнила, что далее мошенники рекомендуют записаться в электронную очередь для посещения офиса фонда. Для этого жертве необходимо назвать код из смс, при этом, в разговоре аферисты обращают внимание, что код придет от Госуслуг, поскольку данные о стаже хранятся в этом сервисе и подтверждение происходит именно через него.
«Важно помнить, что для записи в СФР не требуется сообщать код из смс по телефону неизвестному лицу. Более того, сотрудники Фонда не звонят гражданам по таким вопросам. При любых вопросах надо класть трубку, а информацию уточнять по официальным телефонам ведомства», — добавила Храпунова.