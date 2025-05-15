В Дзержинском закрасили мурал за 1,6 млн из-за «бойца ВСУ»: вот кем он оказался

При этом изображенный на скандальном мурале мужчина в военной форме не является ни российским, ни украинским военнослужащим. В публикации сказано, что художник Павел Щеклин при создании изображения использовал фотографию со стокового сервиса. Автор фото, Эндрю Поплавский из Латвии, сфотографировал мужчину-модель в военной форме без опознавательных знаков в период не позднее 2019 года. За эти годы фото использовалось на агитационных материалах и в публикациях о солдатах НАТО, российских военных, бойцов Росгвардии, украинских военнослужащих, миротворцах ООН.