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В Дзержинском закрасили мурал за 1,6 млн из-за «бойца ВСУ»: вот кем он оказался

В Дзержинском закрасили мурал за 1,6 млн рублей из-за скандала в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

В подмосковном Дзержинске закрасили мурал в честь участников СВО, на который было потрачено 1,6 млн рублей. Историю рассказывает издание «Известия».

После появления мурала пользователи интернета решили, что под видом российского бойца на нем изображен украинский военнослужащий, и жители Дзержинского добились, чтобы граффити закрасили.

При этом изображенный на скандальном мурале мужчина в военной форме не является ни российским, ни украинским военнослужащим. В публикации сказано, что художник Павел Щеклин при создании изображения использовал фотографию со стокового сервиса. Автор фото, Эндрю Поплавский из Латвии, сфотографировал мужчину-модель в военной форме без опознавательных знаков в период не позднее 2019 года. За эти годы фото использовалось на агитационных материалах и в публикациях о солдатах НАТО, российских военных, бойцов Росгвардии, украинских военнослужащих, миротворцах ООН.

Издание отмечает, что скандал вокруг мурала начался после того, как пользователи сети указали на сходство изображения с тем, что было использовано в агитационных материалах ВСУ и в частности, одного из признанных экстремистским его формирований.

Тем временем в барнаульском лицее № 52 появился мурал в честь педагога Андрея Валиева. В мае 2024 года учитель, отправившийся добровольцем в зону СВО, погиб в ходе выполнения боевой задачи.