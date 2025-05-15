Психолог Вотякова рассказала, как успокоиться перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ

Ежегодно миллионы школьников в России сдают ОГЭ и ЕГЭ, которые способствуют появлению у подростков стресса и тревоги. О том, как именно необходимо бороться с таким состоянием перед экзаменами, рассказала психолог Московского креативного техникума Ксения Вотякова.
Она отметила, что всем нормальным людям свойственно тревожиться, когда они находятся в состоянии неопределенности. Поэтому для эффективного снижения стресса рекомендуется использовать инструменты планирования.
Так, ученикам необходимо оценить сложность конкретных тем и время, которое нужно выделить, чтобы с ними разобраться.
Кроме того, определенную значимость играет режим сна, отдыха и питания. Также стоит сохранять подвижный образ жизни — гулять на свежем воздухе, использовать техники эмоциональной саморегуляции.
Благодаря таким практикам можно избежать эмоционального истощения.
— Если организм находится в стрессе, то быть продуктивным на экзамене будет гораздо сложнее, — цитирует слова Вотяковой агентство «Прайм».
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