Психолог Вотякова рассказала, как успокоиться перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ

Ежегодно миллионы школьников в России сдают ОГЭ и ЕГЭ, которые способствуют появлению у подростков стресса и тревоги. О том, как именно необходимо бороться с таким состоянием перед экзаменами, рассказала психолог Московского креативного техникума Ксения Вотякова.