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Психолог Вотякова рассказала, как успокоиться перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ

Ежегодно миллионы школьников в России сдают ОГЭ и ЕГЭ, которые способствуют появлению у подростков стресса и тревоги. О том, как именно необходимо бороться с таким состоянием перед экзаменами, рассказала психолог Московского креативного техникума Ксения Вотякова.

Ежегодно миллионы школьников в России сдают ОГЭ и ЕГЭ, которые способствуют появлению у подростков стресса и тревоги. О том, как именно необходимо бороться с таким состоянием перед экзаменами, рассказала психолог Московского креативного техникума Ксения Вотякова.

Она отметила, что всем нормальным людям свойственно тревожиться, когда они находятся в состоянии неопределенности. Поэтому для эффективного снижения стресса рекомендуется использовать инструменты планирования.

Так, ученикам необходимо оценить сложность конкретных тем и время, которое нужно выделить, чтобы с ними разобраться.

Кроме того, определенную значимость играет режим сна, отдыха и питания. Также стоит сохранять подвижный образ жизни — гулять на свежем воздухе, использовать техники эмоциональной саморегуляции.

Благодаря таким практикам можно избежать эмоционального истощения.

— Если организм находится в стрессе, то быть продуктивным на экзамене будет гораздо сложнее, — цитирует слова Вотяковой агентство «Прайм».

Недавно клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, что хроническая усталость является медицинским диагнозом, который включает стойкое хроническое нарушение иммунной, сердечно-сосудистой и гормональной систем.