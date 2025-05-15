Учебный фрегат «Надежда» из Владивостока отправился в новый морской поход

На 30-м причале Владивостока у памятника морякам, погибшим в Цусимском сражении, прошла церемония проводов учебного парусника «Надежда» в морской поход. По информации пресс-службы Думы Владивостока, в мероприятии участвовали курсанты МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, депутаты, представители администрации и общественных организаций.
Председатель городской Думы Андрей Брик, выступая перед собравшимися, напомнил о 120-летии исторического сражения у острова Цусима. Во время русско-японской войны 1904−1905 годов российская эскадра, несмотря на тяжёлые потери, продемонстрировала стойкость и верность воинскому долгу. Обращаясь к курсантам, он отметил, что нынешний поход — не только учебный этап, но и возможность применить знания, закалить характер и сохранить морские традиции.
Директор Дальневосточного бассейнового филиала «Росморпорта» Евгений Панкратов, заместитель главы администрации Дмитрий Свитайло и капитан «Надежды» Сергей Воробьев подчеркнули в своих выступлениях важность практической подготовки для будущих моряков. По их словам, командная работа в походе укрепляет профессиональные навыки и духовно-нравственные ценности, которые лежат в основе российского флота.
Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили гирлянду к мемориалу. Традиционный венок от городской Думы, переданный экипажу, планируют спустить на воду в Японском море во время похода.