Учебный фрегат «Надежда» из Владивостока отправился в новый морской поход

Председатель городской Думы Андрей Брик, выступая перед собравшимися, напомнил о 120-летии исторического сражения у острова Цусима. Во время русско-японской войны 1904−1905 годов российская эскадра, несмотря на тяжёлые потери, продемонстрировала стойкость и верность воинскому долгу. Обращаясь к курсантам, он отметил, что нынешний поход — не только учебный этап, но и возможность применить знания, закалить характер и сохранить морские традиции.