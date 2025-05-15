NBC: Тегеран готов подписать ядерную сделку в обмен на отмену санкций

«Шамхани заявил, что Иран возьмёт на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие, избавиться от всех своих запасов высокообогащенного урана, которой может быть использован в качестве оружия, согласится обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для использования в гражданских целях, и разрешит международным инспекторам контролировать процесс, в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций», — говорится в сообщении.