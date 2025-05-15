Строительство самой большой в регионе школы началось в Хабаровске

В Хабаровске в микрорайоне Ореховая сопка дан старт строительству общеобразовательной средней школы, рассчитанной на 2100 мест. Подрядчик АО «Сахалин-Инжиниринг», определенный в ходе конкурсных процедур, возведет здание по договору концеcсии. По предварительным данным, стоимость проекта составит около 4 млрд рублей, сообщает ИА AmurMedia.
Присутствовавший на торжественной церемонии начала строительства первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов отметил, что возобновление работ на этом объекте стало возможным благодаря решению губернатора края и конструктивному взаимодействию с администрацией города.
— Сегодня мы запускаем процесс строительства школы, которая должна быть сдана в конце 2026 года, — сказал Сергей Абрамов. — Реализация этого проекта — давнее обязательство правительства Хабаровского края перед жителями столицы региона. В силу субъективных и объективных причин этот объект превратился в долгострой, за что мы заслуженно получали критику от людей и Правительства РФ. Губернатор поставил перед нами задачу завершить строительство, и я уверен, что мы с этой задачей справимся.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук также отметил, что начало строительства новой школы — «большая радость для всех».
— Строительный потенциал микрорайона «Ореховая сопка» — более 1 млн кв. м жилья, здесь приобретают квартиры молодые семьи, а значит, потребность в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях высока. В этом году в этом микрорайоне будет сдан детский сад, рассчитанный на 320 мест. Рассчитываем, что новый концессионер не подведет и передаст в эксплуатацию новую школу в конце 2026 года, — отметил градоначальник Хабаровска.
Предполагается, что в школе будут заниматься начальные, средние и старшие классы. Кроме того, согласно проекту, здесь предусмотрено размещение футбольного поля, спортивных площадок и места для проведения массовых мероприятий.
— Система образования в Хабаровском крае активно развивается. Особое внимание уделяется созданию комфортной среды для учащихся и педагогов, чтобы образовательный процесс был качественным и доступным. Так, с 2019 по 2024 год по нацпроектам «Образование» и «Демография» в регионе построено 8 детских садов, две школы и пристройка. Новое образовательное учреждение в микрорайоне Ореховая сопка также будет оснащено современным оборудованием, здесь будут созданы все необходимые условия для всестороннего развития и обучения школьников, — добавил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.
На сегодня имеется разработанное техническое задание на проектирование, заключен договор аренды земельного участка под строительство. Генеральный подрядчик должен будет подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания и выполнить строительно-монтажные работы по возведению объекта капитального строительства.
Как рассказал Антон Подунов, генеральный директор ООО «Школа 2100», выступающего заказчиком строительства, уже проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Победителем определено АО «Сахалин-Инжиниринг».
При выполнении работ будут применяться строительные материалы, производимые дочерней компанией подрядной организации. Напомним, в 2023 году в Некрасовке был построен промышленно-производственный комплекс по выпуску строительных материалов. Строительство осуществляло «ДСК-Инжиниринг», являющееся участником регионального промышленно-строительного кластера. Проектная мощность предприятия составляет 70 тыс. кв. м зданий и сооружений в год. Создание ООО «ДСК-Инжиниринг» инициировало АО «Сахалин-Инжиниринг». Эта компания зашла в качестве застройщика на строительный рынок региона и уже завершила в микрорайоне «Строитель» возведение дома на 256 квартир, который ранее относился к разряду долгостроев.
— На строительстве будут использоваться железобетонные изделия, производимые «ДСК-Инжиниринг». Это позволит значительно ускорить возведение здания. Школа строится по концессионному соглашению, заключенному с Правительством края. Заключен генподряд жизненного цикла, включающего и проектирование, и строительство, — рассказал Антон Подунов.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в ходе торжественной церемонии начала строительства объекта в его фундамент была заложена капсула, предназначенная для потомков, вскрыть которую они должны через 50 лет — в 2075 году. В послании к будущим поколениям говорится, что начало строительству школы положено в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В тексте сказано о вкладе в эту Победу жителей края и о необходимости всегда помнить о той огромной цене, которую народ России заплатил за право жить в свободной стране.
Добавим, что с этого года обновление и возведение образовательных учреждений будет продолжено в том числе в рамках нового президентского нацпроекта «Молодежь и дети».