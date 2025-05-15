Строительство самой большой в регионе школы началось в Хабаровске

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в ходе торжественной церемонии начала строительства объекта в его фундамент была заложена капсула, предназначенная для потомков, вскрыть которую они должны через 50 лет — в 2075 году. В послании к будущим поколениям говорится, что начало строительству школы положено в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В тексте сказано о вкладе в эту Победу жителей края и о необходимости всегда помнить о той огромной цене, которую народ России заплатил за право жить в свободной стране.