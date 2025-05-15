Краснодарскую улицу в Хабаровске расширят до четырех полос движения

— В целом сейчас на обновление дорог выделено 158 миллионов из городского бюджета и 25 миллионов — из краевого. К ремонту привлечены две организации, одновременно работают четыре бригады. Также проводится локальный ремонт дорог, не требующий вырезки участков асфальта с помощью фрезы, — приводит пресс-служба мэрии Хабаровска слова заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства Александра Лютова.