Краснодарскую улицу в Хабаровске расширят до четырех полос движения

Масштабный ремонт улицы Краснодарской планируют провести в краевой столице. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», в городской администрации рассказали, что снизить транспортную нагрузку на этом участке позволит расширение проезжей части.
Так, Краснодарской намерены добавить полосы движения — вместо двух будет четыре полосы, а также в проекте предусмотрено обустройство регулируемого перекрестка Карла Маркса — Краснодарская. Подрядчик станет известен уже в ближайшее время, когда объявят итоги торгов.
Напомним, сейчас в разных районах Хабаровска ремонтируют дорожное полотно: ведется реконструкция очередного отрезка проспекта 60-летия Октября, заняты рабочие и техника на развязке Ленинградская — Восточное шоссе и на перекрестке Флегонтова — Краснореченская. Завершается ремонт улицы Павла Морозова — осталось пройти меньше километра, затем бригада перейдет на Автобусную улицу.
— В целом сейчас на обновление дорог выделено 158 миллионов из городского бюджета и 25 миллионов — из краевого. К ремонту привлечены две организации, одновременно работают четыре бригады. Также проводится локальный ремонт дорог, не требующий вырезки участков асфальта с помощью фрезы, — приводит пресс-служба мэрии Хабаровска слова заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства Александра Лютова.