В Бельгии задержали подозреваемых по делу о коррупции при закупках для НАТО

Напомним, в конце апреля стало известно, что СБУ задержала руководство оборонного завода в Днепропетровской области по подозрению в поставке бракованных снарядов для ВСУ. Кроме того, по делу проходят бывший руководитель одного из военных представительств Минобороны Украины и глава группы контроля этого подразделения.