Стало известно, какие растения будет запрещено выращивать на даче в России

Дачникам и садоводам в России запрещено выращивать на своих участках ряд растений, которые содержат наркотические вещества. За нарушение предусмотрены серьезные штрафы — от 1,5 до 300 тысяч рублей, а в некоторых случаях возможна и уголовная ответственность. Об этом напомнила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.