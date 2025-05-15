Ветеринар рассказал, как помочь кошке прожить долгую и счастливую жизнь

Как отметил эксперт, для этого у кошки дома должны быть укрытия, высокие лазалки, игрушки и спокойная обстановка. Еще один важный момент — качественный рацион и чистая питьевая вода. В идеале она должна быть фильтрованной или бутилированной, так как вода из-под крана может содержать вредные вещества.