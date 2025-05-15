Ветеринар рассказал, как помочь кошке прожить долгую и счастливую жизнь

Чтобы домашняя кошка прожила свои «девять жизней» с комфортом и без болезней, нужно прежде всего позаботиться о снижении стресса. Как и у людей, это — главный фактор долголетия. Об этом рассказал KP.RU ветеринар Антон Моднов.
— Кошки хоть и хищники, но они маленькие, так что все равно часто являются животными-жертвами. И они очень подвержены стрессу! Нужно обустроить питомцу такую среду, где ей будет комфортно, удобно, — объяснил специалист.
Как отметил эксперт, для этого у кошки дома должны быть укрытия, высокие лазалки, игрушки и спокойная обстановка. Еще один важный момент — качественный рацион и чистая питьевая вода. В идеале она должна быть фильтрованной или бутилированной, так как вода из-под крана может содержать вредные вещества.
Специалист порекомендовал установить поилку-фонтан. Кошки охотнее пьют проточную воду, а нехватка жидкости может привести к проблемам с почками. Также важно следить за весом животного и добавлять в рацион витамины, если кошка питается не промышленным кормом.
Напомним, в России кошки оказались на первом месте по популярности среди питомцев. Целых 84% участников опроса, проведенного сайтом KP.RU, заявили, что за всю жизнь держали дома хотя бы одного котика.