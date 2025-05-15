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Никаких сигарет и мангалов: где в Приморье высокий класс пожароопасности

В Приморье сохраняется 4-й класс пожарной опасности в лесах.

Источник: Комсомольская правда

С 15 по 17 мая на юге центральных Приморья продолжит действовать четвертый (высокий) класс пожарной опасности в лесах. В связи с этим даже одна искра, будь то от сигареты или мангала, может спровоцировать сильное возгорание, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Специалисты отмечают, что почва и сухая растительность не восстановились, зелень не проросла в должной мере, из-за чего в солнечные дни поверхность быстро пересушивается.

В зону риска попадают:

  1. Анучинский муниципальный округ;
  2. Чугуевский муниципальный округ;
  3. Яковлевский муниципальный округ;

Специалисты просят местных жителей и гостей края придерживаться следующих правил:

  • не разводить открытый огонь;
  • не сжигать сухую траву и мусор;
  • не оставлять стекло и другие воспламеняющиеся предметы;
  • при малейших признаках возгорания звонить в 112.