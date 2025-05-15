Никаких сигарет и мангалов: где в Приморье высокий класс пожароопасности

С 15 по 17 мая на юге центральных Приморья продолжит действовать четвертый (высокий) класс пожарной опасности в лесах. В связи с этим даже одна искра, будь то от сигареты или мангала, может спровоцировать сильное возгорание, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Специалисты отмечают, что почва и сухая растительность не восстановились, зелень не проросла в должной мере, из-за чего в солнечные дни поверхность быстро пересушивается.
В зону риска попадают:
- Анучинский муниципальный округ;
- Чугуевский муниципальный округ;
- Яковлевский муниципальный округ;
Специалисты просят местных жителей и гостей края придерживаться следующих правил:
- не разводить открытый огонь;
- не сжигать сухую траву и мусор;
- не оставлять стекло и другие воспламеняющиеся предметы;
- при малейших признаках возгорания звонить в 112.