Никаких сигарет и мангалов: где в Приморье высокий класс пожароопасности

С 15 по 17 мая на юге центральных Приморья продолжит действовать четвертый (высокий) класс пожарной опасности в лесах. В связи с этим даже одна искра, будь то от сигареты или мангала, может спровоцировать сильное возгорание, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».