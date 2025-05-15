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Сильный ветер и грозы 15 мая: синоптики рассказали о погоде в Казахстане

В четверг, 15 мая, в Казахстане ожидается преимущественно жаркая погода. В некоторых городах возможны грозы и сильный ветер, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казгидромета.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 100% 755 мм рт. ст. +18°
Источник: depositphotos.com

Астана — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем сильная жара +34…+36.

Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +31…+33.

Шымкент — небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +36…+38.

Актау — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7−12 метров в секунду, ночью порывы до 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +21…+23.

Актобе — переменная облачность, ночью временами дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный 7−12 метров в секунду, ночью порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25.

Атырау — переменная облачность, без осадков. Ветер северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +23…+25.

Жезказган — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем сильная жара +37…+39.

Караганда — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +33…+35.

Кокшетау — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +29…+31.

Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер южный с переходом на северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +33…+35.

Костанай — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +26…+28.

Кызылорда — небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21…+23, днем сильная жара +41…+43.

Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду, днем порывы до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +24…+26.

Петропавловск — облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный 15−20 метров в секунду, днем порывы до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +21…+23.

Семей — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +28…+30.

Талдыкорган — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +34…+36.

Тараз — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +35…+37.

Туркестан — небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21, днем сильная жара +39…+41.

Уральск — переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +20…+22.

Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +27…+29.