Сильный ветер и грозы 15 мая: синоптики рассказали о погоде в Казахстане

Астана — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем сильная жара +34…+36.
Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +31…+33.
Шымкент — небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +36…+38.
Актау — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7−12 метров в секунду, ночью порывы до 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +21…+23.
Актобе — переменная облачность, ночью временами дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный 7−12 метров в секунду, ночью порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25.
Атырау — переменная облачность, без осадков. Ветер северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +23…+25.
Жезказган — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем сильная жара +37…+39.
Караганда — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +33…+35.
Кокшетау — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +29…+31.
Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер южный с переходом на северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +33…+35.
Костанай — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +26…+28.
Кызылорда — небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21…+23, днем сильная жара +41…+43.
Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду, днем порывы до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +24…+26.
Петропавловск — облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный 15−20 метров в секунду, днем порывы до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +21…+23.
Семей — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +28…+30.
Талдыкорган — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +34…+36.
Тараз — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +35…+37.
Туркестан — небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21, днем сильная жара +39…+41.
Уральск — переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +20…+22.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +27…+29.