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Штраф до 300 тысяч рублей: эти растения садоводам лучше не разводить

Российским дачникам грозит штраф в 300 тысяч за разведение шалфея и мимозы.

Источник: Комсомольская правда

Российским дачникам грозит штраф за выращивания ряда растений. Об этом напомнила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

Речь идет о штрафе до 300 тысяч рублей. Кроме того, за нарушение запрета дачников могут привлечь и к уголовной ответственности.

Нельзя выращивать на дачах шалфей предсказателей, коноплю, мак снотворный, голубой лотос, розу гавайскую, ипомею трехцветную и мимозу хостилис, сказала Бурякова РИА Новости.

Напомним, с начала 2024 года ипомея трехцветная была внесена в официальный список растений, содержащих наркотические компоненты, из-за наличия в ее составе запрещенного алкалоида эргина.

Ранее сообщалось, что за сбор особо ценных грибов россиянам может грозить штраф до миллиона рублей, поэтому перед походом в лес лучше перечитать перечень грибов, которые собирать запрещено. Речь идет о рядовке мацутакэ.