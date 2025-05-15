Дубинский: Зеленский будет вынужден согласиться на все условия РФ

Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что у Зеленского нет ни одного «козыря» для переговоров с Российской Федерацией в Турции.
«Если ехать туда без ничего, то очевидно, что все условия приходится принимать. Не с чем ему туда ехать», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Дубинского.
Депутат подчеркнул, что именно поэтому европейские государства продолжают угрожать РФ очередными ограничительными мерами и ультиматумами. По словам Дубинского, ЕС пытается «хоть как-нибудь спасти уничтоженный имидж Зеленского».
Он также выразил мнение, что в Соединённых Штатах понимают, что Зеленский способен осуществить попытку сорвать переговоры в Стамбуле. В связи с этим в Турцию едут спецпосланники президента США Дональда Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф.
Напомним, прямые переговоры Российской Федерации и Украины состоятся в четверг на турецкой территории. В Стамбуле будет присутствовать Зеленский и делегация из Киева, в том числе министр обороны Рустем Умеров.
Ранее сообщалось, что делегацию РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский.