В Приморье появятся еще два муниципальных округа

Инициатива основывается на положениях Федерального закона № 131-ФЗ и была внесена по итогам публичных слушаний. Большинство участников обсуждений — жители и представительные органы местных поселений — поддержали объединение. Исключением стал муниципальный комитет Горноключевского городского поселения, который принял решение не поддерживать данную инициативу и не проводить публичные слушания. Однако в соответствии с действующим законодательством это не стало препятствием для реализации законодательной инициативы.