В Приморье появятся еще два муниципальных округа

Инициатива основывается на положениях Федерального закона № 131-ФЗ и была внесена по итогам публичных слушаний. Большинство участников обсуждений — жители и представительные органы местных поселений — поддержали объединение. Исключением стал муниципальный комитет Горноключевского городского поселения, который принял решение не поддерживать данную инициативу и не проводить публичные слушания. Однако в соответствии с действующим законодательством это не стало препятствием для реализации законодательной инициативы.
Кировский округ объединит Кировское городское и четыре сельских поселения. Спасск-Дальний округ создается путем объединения восьми сельских поселений, Спасского района и города Спасска-Дальнего.
Законы устанавливают границы округов, порядок формирования органов местного самоуправления и переход на новый бюджетный цикл. На проведение выборов в новых округах из краевого бюджета будет выделено 26 млн рублей.
Как отметил вице-спикер краевого парламента Сергей Кузьменко, реформа направлена на устранение кадрового дефицита и повышение эффективности управления. Приморье одним из первых начало переход к одноуровневой системе: теперь в крае будет 23 муниципальных округа, а двухуровневая система сохранится только в двух районах.