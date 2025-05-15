В Иркутской области в службу заботы форума «Байкал» подано 143 заявки

Организаторы международного молодежного форума «Байкал» завершили прием заявок в службу заботы, которая традиционно формирует атмосферу мероприятия. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства Иркутской области, в этом году на 35 волонтерских позиций поступило 143 заявки от активных молодых людей не только из региона, но и из 16 других субъектов страны.