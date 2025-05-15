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В Иркутской области в службу заботы форума «Байкал» подано 143 заявки

С каждым годом растет уровень вовлеченности молодежи со всей России в организацию форума.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Организаторы международного молодежного форума «Байкал» завершили прием заявок в службу заботы, которая традиционно формирует атмосферу мероприятия. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства Иркутской области, в этом году на 35 волонтерских позиций поступило 143 заявки от активных молодых людей не только из региона, но и из 16 других субъектов страны.

— С каждым годом растет уровень вовлеченности молодежи со всей России в организацию форума. Увеличение числа заявок на участие свидетельствует о том, что ребята готовы активно включаться в общественные процессы, поддерживать своих сверстников и получать новые организационные навыки. Важно, что кандидаты, прошедшие отбор, смогут стать частью большой форумной команды, объединяющей молодых лидеров из разных регионов и стран, — отметила министр по молодежной политике Маргарита Цыганова.

В настоящее время проходит конкурсный отбор претендентов, которым предстоит работать с участниками задолго до официального открытия. Сам форум, который проводится с 2008 года, в этом году стартует 11 августа в заливе Мухор на Малом море.

Мероприятие, собравшее в прошлом году 600 представителей из 85 российских регионов и девяти зарубежных государств, в этот раз пройдет под эгидой «Целей устойчивого развития». Программа включает семь тематических направлений: от предпринимательства и экологии до международного сотрудничества и педагогики.