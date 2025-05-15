Водозабор Охотска загрязнили талые воды

Сейчас из-за интенсивного таяния снега в горах в воде, подаваемой жителям Охотска, может быть осадок, и она может быть мутной. Однако в сентябре 2023 года в долине реки Кухтуй близ Охотска геологи обнаружили новый источник пресной воды, пробурив скважины, но она до сих пор не поступает в поселок.