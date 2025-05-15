Водозабор Охотска загрязнили талые воды

Администрация Охотского округа сообщила, что талые воды, попавшие в поселковый водозабор, ухудшили качество воды. Жителям настоятельно рекомендуется кипятить воду перед употреблением, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вода в Охотске поступает из ручья, который находится в километре от поселка. Этот источник формируется из подземных вод, вытекающих из предгорий Ланжинских гор. При этом цвет воды может меняться из-за природных явлений, таких как таяние снега и дожди. Очистных сооружений на центральной водопроводной системе нет.
Для проверки качества воды ресурсоснабжающая организация каждый месяц отправляет пробы в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае. И в прошлом месяце анализы воды из источника не выявили отклонений от норм.
Сейчас из-за интенсивного таяния снега в горах в воде, подаваемой жителям Охотска, может быть осадок, и она может быть мутной. Однако в сентябре 2023 года в долине реки Кухтуй близ Охотска геологи обнаружили новый источник пресной воды, пробурив скважины, но она до сих пор не поступает в поселок.