Мошенники разработали новую схему обмана с помощью рассылок от маркетплейсов

Аферисты начали воровать личные данные россиян благодаря рекламным рассылкам популярных интернет-магазинов. Об этом в четверг, 15 мая, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Мошенники под видом маркетплейсов делают рассылку писем, в которые добавляют ссылки на различные акции, розыгрыши, скидки и распродажи.
Тематика у выгодных предложений разная — начиная от скидок на школьные принадлежности и заканчивая распродажей женской одежды.
Когда человек переходит по ссылке, его персональные данные автоматически отправляются злоумышленникам.
Поэтому в ведомстве призвали россиян соблюдать предельную осторожность. Рекомендуется открывать ссылки только от проверенных источников, передает ТАСС.
Ранее эксперт по кибербезопасности Дарья Верестникова сообщила, что мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов и предлагать доставку на дом.
Кроме того, недавно заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков заявил, что российским семьям необходимо придумать кодовое слово для защиты от мошенников, использующих дипфейк-технологии.