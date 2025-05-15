Мороженое и специальные браслеты: новосибирцев зовут сдать кровь

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в апреле в Новосибирском центре крови прошла акция, приуроченная к всероссийской Неделе популяризации донорства крови и костного мозга. В ней, в частности, приняли участие замгубернатора Новосибирской области Константин Хальзов, министр здравоохранения НСО Ростислав Заблоцкий и министр цифрового развития и связи НСО Сергей Цукарь.