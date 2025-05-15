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Мороженое и специальные браслеты: новосибирцев зовут сдать кровь

Добровольческая акция пройдёт сегодня, 15 мая.

Источник: Соцсети

Новосибирцев приглашают присоединиться к добровольческой акции «Помоги делом!». Сдать кровь может любой человек, которому исполнилось 18 лет и который весит более 50 килограммов. Мероприятие приурочено к Международному дню семьи, который отмечается ежегодно 15 мая.

«Все участники акции получат приятные подарки от фабрики натурального мороженого “Купино” и специальный браслет “Спасибо, донор!”», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Акция «Помоги делом!» пройдёт:

в четверг, 15 мая; с 10:00 до 12:00 на площади имени Ленина.

С вечера до дня сдачи крови желательно не употреблять:

жирную, жареную, острую и копченую пищу; молочные продукты; яйца.

Утром перед процедурой можно съесть:

хлеб, сухари, сушки; отварные крупы на воде без масла;

можно выпить:

вода; чай без добавления сахара.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в апреле в Новосибирском центре крови прошла акция, приуроченная к всероссийской Неделе популяризации донорства крови и костного мозга. В ней, в частности, приняли участие замгубернатора Новосибирской области Константин Хальзов, министр здравоохранения НСО Ростислав Заблоцкий и министр цифрового развития и связи НСО Сергей Цукарь.