Крупный транспортно-логистический комплекс появится в Мегете

Глава Приангарья Игорь Кобзев провел рабочую встречу с управляющим директором ДОМ.РФ Анатолием Азизовым и исполнительным директором ТУРИЗМ.РФ Сергеем Краснопёровым. На ней обсудили стратегию освоения площадки площадью более 400 га в Мегете, на которой планируется разместить транспортно-логистический комплекс, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил губернатор региона в своем тг-канале (18+), создание объекта позволит существенно улучшить ситуацию с логистикой грузов в Иркутской области и положительно скажется на развитии экспортного потенциала наших производителей. Концепция развития территории разрабатывается совместно с ДОМ.РФ.