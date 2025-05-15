Крупный транспортно-логистический комплекс появится в Мегете

Глава Приангарья Игорь Кобзев провел рабочую встречу с управляющим директором ДОМ.РФ Анатолием Азизовым и исполнительным директором ТУРИЗМ.РФ Сергеем Краснопёровым. На ней обсудили стратегию освоения площадки площадью более 400 га в Мегете, на которой планируется разместить транспортно-логистический комплекс, пишет ИА IrkutskMedia.