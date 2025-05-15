В Красноярском крае хотят снизить цены на продукты

По данным sibnovosti.ru со ссылкой на «Ъ», в Красноярском крае хотят поддержать потребителей из-за высоких цен на продукты и установить максимальную торговую надбавку до 10% на часть товара. Люди жалуются на стоимость. Так, прошлогодний картофель сейчас обойдётся в 75 ₽ за кг.