В Красноярском крае хотят снизить цены на продукты

По данным sibnovosti.ru со ссылкой на «Ъ», в Красноярском крае хотят поддержать потребителей из-за высоких цен на продукты и установить максимальную торговую надбавку до 10% на часть товара. Люди жалуются на стоимость. Так, прошлогодний картофель сейчас обойдётся в 75 ₽ за кг.
Специальная социальная программа касается продуктов первой необходимости и мяса, птицы, яиц, муки, хлеба, молочной продукции, рыбы, овощей, кондитерских изделий, растительного и сливочного масла и соли. Минпромторг предлагает присоединиться к ней местным бизнесменам, чтобы обеспечить доступность еды и сдержать инфляцию.
Также мы писали, что Госдума приняла закон о локализации автомобилей такси, который обяжет использовать водителей машины отечественной сборки и из-за которого может подняться стоимость такси. Однако новые нормы вступят с отсрочкой до марта 2028 года для жителей Сибири.