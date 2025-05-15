Футболист Мусаев рассказал о своих впечатлениях от матча с «Зенитом»

Нападающий столичного футбольного клуба ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что до последнего не мог поверить в высокие шансы выйти в суперфинал Кубка России по футболу.
Также спортсмен сомневался в том, что ЦСКА удастся обыграть петербургский «Зенит».
— Не смогу описать все эмоции, которые сегодня были. Весь год визуализировал то, как буду играть в «Лужниках». Вышли в финал, посмотрим. Дело еще не сделано. Лично у меня были в голове мысли о реванше против «Зенита», — высказался Мусаев.
Он также прокомментировал пенальти, которое не смог реализовать полузащитник ЦСКА Иван Обляков в первом тайме.
— У нас было еще 45 минут, чтобы сравнять счет в серии. Даже великие промахиваются. Мы Ваню поддерживаем, он суперигрок, — цитирует слова футболиста РИА Новости.
В ответном матче финала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу ПФК ЦСКА в среду, 14 мая, обыграл петербургский «Зенит» в серии пенальти после первого тайма. Команда одержала победу со счетом 2:0 (4:3 пенальти) и таким образом вышла в суперфинал турнира.