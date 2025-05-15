Футболист Мусаев рассказал о своих впечатлениях от матча с «Зенитом»

— Не смогу описать все эмоции, которые сегодня были. Весь год визуализировал то, как буду играть в «Лужниках». Вышли в финал, посмотрим. Дело еще не сделано. Лично у меня были в голове мысли о реванше против «Зенита», — высказался Мусаев.