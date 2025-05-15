Fox News: три члена Конгресса США уснули на слушаниях

Три члена Конгресса США уснули в ходе многочасовых слушаний в американском парламенте, сообщил телеканал Fox News.
Среди них оказался республиканец Блейк Мур, который задремал на заседании, начавшемся около 14:30 по местному времени (21:30 мск). 44-летнего конгрессмена разбудили через несколько часов, чтобы он проголосовал по поправке.
Кроме того, ещё на одном заседании, который проводился комитетом палаты представителей США по энергетике и торговле, уснули члены Демократической партии 71-летняя Дебби Дингелл и 80-летняя Джен Шаковски. Дингелл пояснила, что это было связано с усталостью. Она утверждает, что не спала более 30 часов, пытаясь не допустить сокращения программы медицинского страхования в США.
Напомним, 9 мая глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он буквально перестал спать по ночам из-за трудностей в урегулировании украинского конфликта. Он указал на особые сложности в общении с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер стремится получить «абсолютно всё».