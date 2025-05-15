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В Новосибирске задержали Lexus с поддельными номерами и незаконной тонировкой

Тонированный Lexus с поддельными номерами задержали в Новосибирске.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

Вчера, 14 мая, на Красном проспекте в Новосибирске сотрудники технадзора ГИБДД остановили Lexus LX570 с подложными номерами. За рулём находился 19-летний местный житель.

Инспекторы выявили сразу несколько нарушений: незаконную тонировку стёкол, отсутствие полиса ОСАГО и фальшивые госномера, оригинальный вид которых невозможно установить.

На водителя составили четыре административных протокола. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Напомним, что в Новосибирске произошло смертельное ДТП на Выборной.