Жителей Иркутска приглашают на ярмарку растений 17−18 мая

— Мы приглашаем всех иркутян и гостей города. У ярмарки несколько целей: расширить знания жителей о многообразии растительного мира, его значении для экосистемы и жизни человека, приучить детей бережно относиться к природе и многое другое, сформировать экологическую культуру и осознанное потребление, — прокомментировала педагог дополнительного образования по программе «Фитодизайн. Озеленение помещений» Дворца творчества Наталья Петроченко.