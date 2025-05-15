Жителей Иркутска приглашают на ярмарку растений 17−18 мая

В предстоящие выходные иркутский Дворец детского и юношеского творчества (ул. Желябова, 5) превратится в настоящий зеленый оазис. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, с 10:00 до 18:00 17 и 18 мая 2025 года там развернется ярмарка, посвященная Международному дню растений.
Более 40 экспертов — садоводов, коллекционеров редких растений и мастеров, занимающихся рукоделием, представят свои работы и поделятся опытом. Центральным событием станет необычный своп-проект: посетители смогут обменяться комнатными растениями — от скромных отростков до взрослых экземпляров.
Гостей ждет насыщенная программа. А именно: познавательная лекция о папоротниках, увлекательная викторина, творческий фотоконкурс «Мой зеленый уголок», лотерея. Особого внимания заслуживают бесплатные мастер-классы, где можно освоить искусство создания керамических тарелок, секреты флористических композиций, техники плетения макраме, изготовление экологичных украшений.
— Мы приглашаем всех иркутян и гостей города. У ярмарки несколько целей: расширить знания жителей о многообразии растительного мира, его значении для экосистемы и жизни человека, приучить детей бережно относиться к природе и многое другое, сформировать экологическую культуру и осознанное потребление, — прокомментировала педагог дополнительного образования по программе «Фитодизайн. Озеленение помещений» Дворца творчества Наталья Петроченко.