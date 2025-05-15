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В Омске пройдет выставка-форум Made in China 2025

В Сибирь съедутся передовые китайские производители.

Источник: Комсомольская правда

16−17 июня 2025 года в Омском областном конгресс-холле пройдет масштабная выставка промышленных достижений Китая. Made in China 2025 станет площадкой для установления деловых контактов между бизнес-сообществами и представителями власти двух стран.

На выставке-форуме российские компании получат уникальную возможность близко познакомиться с новейшими разработками и производственными решениями китайских предприятий. Будут представлены горнодобывающее оборудование, изделия из высокомарганцевой и легированной стали, технологии для обработки строительных материалов и другая продукция.

Среди участников — директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина, специалист по востоковедению и африканистике Данииль Тулендинов.

Форум направлен на укрепление российско-китайского сотрудничества в ключевых сферах: торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной. Особое внимание будет уделено развитию промышленной кооперации и созданию благоприятных условий для двустороннего партнерства.