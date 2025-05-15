В Омске пройдет выставка-форум Made in China 2025

На выставке-форуме российские компании получат уникальную возможность близко познакомиться с новейшими разработками и производственными решениями китайских предприятий. Будут представлены горнодобывающее оборудование, изделия из высокомарганцевой и легированной стали, технологии для обработки строительных материалов и другая продукция.