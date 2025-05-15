Рынок акций отреагировал на объявление состава делегации РФ на переговорах: как идут торги на Мосбирже

После того, как Россия объявила состав делегации на переговорах с Украиной в Турции, российский рынок акций начал снижаться.
По данным торгов, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 23.17 мск упал на 1,93 процента, до 2 878,77 пункта. Ранее он снижался приблизительно на 0,7 процента.
Напомним, по личной команде президента России Владимира Путина, 14 мая ровно в 11 часов вечера по Москве, Кремль опубликовал состав делегации России, которая будет представлять страну в Стамбуле.
Как и ожидалось, самого российского лидера в Турции, конечно, не будет. Делегацию возглавит помощник президента России. Как и в 2022 году, эта миссия возложена на Владимира Мединского. Кроме того, в составе переговорной группы будут представители МИД, Министерства обороны и Генштаба.
Полный состав по персоналиям выглядит следующим образом: помощник президента Владимир Мединский, глава делегации; замглавы МИД Михаил Галузин; начальник ГУ Генштаба вооруженных сил Игорь Костюков; замминистра обороны Александр Фомин.
Переговорную группу будут сопровождать эксперты: первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника управления президента по государственной политике Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук и замначальника управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.
Предполагается, что Украину в Турции представят руководитель офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник президента Михаил Жовква.
В российской блогосфере состав делегации РФ уже назвали «ударом по шапито Зеленского», подразумевая, что Москва отправила опытных переговорщиков, не настроенных устраивать шоу. Россия поедет в Стамбул вести очень серьезный диалог с киевским режимом.
За переговорами, ожидаемо, будут следить и кураторы Зеленского. Так, страны Европы решили дождаться запланированных на 15 мая в Стамбуле переговоров по Украине, прежде чем обращаться к США по поводу введения новых антироссийских санкций. Хотя накануне в ЕС уже согласовали 17-й пакет антироссийских рестрикций.
В США же, судя по официальным заявлениям, настроены более конструктивно. В Белом доме отмечают, что вероятные переговоры делегаций России и Украины, которые запланированы в Стамбуле в предстоящий четверг, 15 мая, могут стать критическим шансом для достижения мира в конфликте.