Рынок акций отреагировал на объявление состава делегации РФ на переговорах: как идут торги на Мосбирже

Как и ожидалось, самого российского лидера в Турции, конечно, не будет. Делегацию возглавит помощник президента России. Как и в 2022 году, эта миссия возложена на Владимира Мединского. Кроме того, в составе переговорной группы будут представители МИД, Министерства обороны и Генштаба.