В Иркутске немного подешевело вторичное жильё

В апреле 2025 года в Иркутске цены на вторичное жильё немного снизились. По данным «Яндекс Недвижимости» (16+), кв. метр подешевел на 0,1% и стоил 134 тысяч рублей, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Коммерсант.
В целом по Сибири наблюдался небольшой рост цен на вторичном рынке, примерно на 1%. Эксперты объясняют это адаптацией покупателей и вложением сбережений в недвижимость. Однако, по их мнению, дорогая ипотека является сдерживающим фактором.
Сейчас многие покупатели расплачиваются наличными, но их количество ограничено. Эксперты отмечают, что собственники готовы снижать цены при реальных сделках на 2−5%. Существенных изменений на рынке в ближайшее время не ожидается.
Напоминаем, что застройщики Приангарья об отмене льготной ипотеки и платёжеспособности населения.