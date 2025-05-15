В Иркутске немного подешевело вторичное жильё

В апреле 2025 года в Иркутске цены на вторичное жильё немного снизились. По данным «Яндекс Недвижимости» (16+), кв. метр подешевел на 0,1% и стоил 134 тысяч рублей, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Коммерсант.