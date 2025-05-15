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Котяков озвучил перспективы распределения праздничных дней в 2026 году

Глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил о положительных перспективах распределения праздничных и нерабочих дней в 2026 году. По его мнению, в следующем году проблемы с этим не возникнут.

Минтруд начал обсуждение производственного календаря на 2026 год.

Глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил о положительных перспективах распределения праздничных и нерабочих дней в 2026 году. По его мнению, в следующем году проблемы с этим не возникнут.

В соответствии с производственным календарем на 2025 год, Россия будет иметь 247 рабочих дней и 118 нерабочих дней, из которых 14 — являются праздничными. «Я думаю, там тоже все будет хорошо», — добавил Котяков, говоря о планах министерства на следующий год. Цитату приводит РИА Новости.

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, перечень нерабочих праздничных дней закреплен в 112 статье. Он включает в себя традиционные праздники, такие как новогодние, майские праздники, День России, День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства.

Ранее Минтруд уже начал обсуждение производственного календаря на 2026 год, а в 2025 году праздничные дни привели к длинным выходным в июне, когда из-за переноса выходного с 8 марта на 13 июня россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня. Аналогичные вопросы ежегодно рассматриваются министерством для оптимального распределения рабочих и нерабочих дней, чтобы избежать сбоев в графике.