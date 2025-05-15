Котяков озвучил перспективы распределения праздничных дней в 2026 году

Ранее Минтруд уже начал обсуждение производственного календаря на 2026 год, а в 2025 году праздничные дни привели к длинным выходным в июне, когда из-за переноса выходного с 8 марта на 13 июня россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня. Аналогичные вопросы ежегодно рассматриваются министерством для оптимального распределения рабочих и нерабочих дней, чтобы избежать сбоев в графике.