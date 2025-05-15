Вооруженные силы России (ВС РФ) в зоне специальной военной операции (СВО) активно уничтожают вооружение, которое украинская армия накопила за время перемирия. Об этом в среду, 14 мая, рассказали в газете «Московский комсомолец».
Российские дроны ликвидируют западное вооружение страны. Так, в ночь на 14 мая солдаты ВС РФ смогли порядка 45 раз атаковать военные цели в 13 областях Украины.
За это время значительные повреждения получили склады с вооружением в Харьковской и Винницкой области, порты в Одесской области, а также авиабазы украинской армии в Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской областях.
Кроме того, российские военные активно наносили удары по базам ВСУ для накопления и переброски ракет в Днепропетровской области, уточнили в издании.
Ранее стало известно, что командование украинской армии готовит плацдарм для прорыва российской границы в Брянской области и уже начало стягивать к ней колумбийских наемников и бойцов 225-го батальона.
12 мая появились сообщения о том, что ВСУ попытались атаковать беспилотником «Лютый» одно из крупнейших химических предприятий на юге России в Ростовской области — комбинат «Каменский».