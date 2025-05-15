Марочко: в «посадках смерти» с трупами ВСУ появились животные-людоеды

«Дикие животные и бывшие домашние животные просто терзали тела этих украинских боевиков. И это еще одна большая проблема, с которой мы столкнулись даже на территории Луганской Народной Республики. Такие животные, попробовавшие человечину, начинают нападать на людей, они расценивают человека как добычу», — объяснил подполковник.