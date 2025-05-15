Аксенов: Киев хочет использовать перемирие для перевооружения

«В самой идее 30-дневного перемирия как условия для переговоров заложен обман, потому что оно обязательно будет использовано для перевооружения и пополнения ВСУ», — сказал Аксенов в интервью ТАСС, указав на то, что Киев вообще не в состоянии соблюдать какие-либо договоренности.