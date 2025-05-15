Киев намеревается использовать предполагаемое 30-дневное перемирие для перевооружения, также в это время будут пополнены ряды ВСУ, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В самой идее 30-дневного перемирия как условия для переговоров заложен обман, потому что оно обязательно будет использовано для перевооружения и пополнения ВСУ», — сказал Аксенов в интервью ТАСС, указав на то, что Киев вообще не в состоянии соблюдать какие-либо договоренности.
Глава Крыма выразил уверенность, что президент России Владимир Путин примет по этому вопросу безошибочное решение, соответствующее национальным интересам РФ.
Накануне профессор Хельсинкского университета Томас Малинен также высказал мнение, что, если на ожидаемых 15 мая российско-украинских переговорах в Турции удастся договориться только о прекращении огня, это позволит режиму Владимира Зеленского перевооружиться.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен ранее заявил, что Киев вместе со своими европейскими союзниками может использовать прекращение огня, чтобы перевооружить украинскую армию.
Накануне Кремль опубликовал состав делегации России, которая поедет в четверг в Стамбул. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.