Старейшая жительница новосибирского наукограда Кольцово отметила 105-летие

Старейшей жительнице Кольцово Татьяне Медведевой исполнилось 105 лет. Юбилей она отметила 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского наукограда.
Татьяна Даниловна родилась в селе Утянка Доволенского района. Там же она выросла и переживала страшные годы Великой Отечественной войны — работала в колхозе на комбайне, убирала хлеб. Спустя время, в 1985 году, она перебралась в Кольцово вслед за детьми.
— В Кольцово я приезжала с 1978 года, чтобы нянчиться с внучкой. Тогда здесь не было садиков, только два дома, в которых жили и работали люди, — вспоминает старейшая жительница наукограда.
Сначала Татьяна Медведева жила с детьми, а затем переехала в квартиру, которая осталась от дедушки. По воспоминаниям женщины, в те годы развлечений в Кольцово было немного, в основном гуляли, встречались на площади и смотрели кино в Новосибирском доме культуры.
С юбилеем Татьяну Медведеву поздравили сотрудники администрации Кольцово, Совета депутатов и Совета ветеранов наукограда. От главы Николая Красникова тоже пришло поздравление и подарок. Также ей вручили письма с поздравлениями от президента Владимира Путина и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.