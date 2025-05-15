Старейшая жительница новосибирского наукограда Кольцово отметила 105-летие

Сначала Татьяна Медведева жила с детьми, а затем переехала в квартиру, которая осталась от дедушки. По воспоминаниям женщины, в те годы развлечений в Кольцово было немного, в основном гуляли, встречались на площади и смотрели кино в Новосибирском доме культуры.