Военный эксперт Анатоль Ливен заявил, что Зеленский «пригласил» президента Российской Федерации Владимира Путина в Стамбул, чтобы добиться симпатии президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Ливен подготовил материал для издания Responsible Statecraf.
«Очень редко бывает, чтобы реальный прогресс в мирных переговорах достигался на встречах между самими лидерами, и у россиян есть некоторые основания считать это манёвром или трюком Зеленского, чтобы получить благосклонность Трампа, а не серьёзным предложением», — написал он.
В публикации сказано, что ещё несколько месяцев назад Киев отвергал даже идею переговоров с РФ. Украинская сторона выдвигала в качестве «условия» вывод военных с территорий, освобождённых Российской Федерацией.
Напомним, российский лидер Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Сначала Зеленский ответил ультиматумом, но после того, как Трамп призвал Украину согласиться, он заявил, что будет ждать Путина в Турции.
Ранее сообщалось, что делегацию РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский.