В Союзе садоводов назвали растения, за выращивание которых могут оштрафовать до 300 тыс. рублей

Ранее Life.ru писал, какие культуры можно высаживать в мае. В их число входят картофель, бобовые, тыквы и зелень. Правильный выбор культур и сроков посадки позволяет получить обильный урожай без лишних хлопот с рассадой. Главное — учитывать особенности каждого растения и следить за погодными условиями в конкретном регионе.