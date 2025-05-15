Из Перми вылетел первый самолет до Ташкента

В понедельник, 12 мая, из Перми впервые вылетел самолет в Ташкент — столицу Узбекистана. Первый рейс был почти полностью заполнен: загрузка составила 90%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Пермского края.
Перелеты выполняет авиакомпания «ЮВТ АЭРО» один раз в неделю — по понедельникам. Программа полетов будет действовать до 25 августа.
Ташкент считается одним из самых интересных для туристов городов региона. Здесь можно увидеть красивые здания в восточном стиле и старинные мечети. Сейчас в Ташкенте стоит летняя жара — днем температура держится около +30 градусов.