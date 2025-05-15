Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Перми вылетел первый самолет до Ташкента

Загрузка составила 90%.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 12 мая, из Перми впервые вылетел самолет в Ташкент — столицу Узбекистана. Первый рейс был почти полностью заполнен: загрузка составила 90%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Пермского края.

Перелеты выполняет авиакомпания «ЮВТ АЭРО» один раз в неделю — по понедельникам. Программа полетов будет действовать до 25 августа.

Ташкент считается одним из самых интересных для туристов городов региона. Здесь можно увидеть красивые здания в восточном стиле и старинные мечети. Сейчас в Ташкенте стоит летняя жара — днем температура держится около +30 градусов.