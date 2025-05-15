В США предложили спасительную меру для арестованной ученой Петровой

В минюсте США настаивают на депортации из Штатов в РФ российской ученой Ксении Петровой, которая была ранее задержана за контрабанду. Об этом со ссылкой на показания представителя ведомства в суде сообщает ABC.
После того, как окружной судья поинтересовался у прокурора Джеффри Хартмана, просит ли он выдворить Петрову из Соединенных Штатов Америки, гособвинитель ответил утвердительно.
Напомним, Петрова была задержана 16 февраля за попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США.
Накануне сообщалось об аресте Ксении Петровой. Ей грозит лишение свободы на 20 лет и штраф на сумму до 250 тысяч долларов.
Ранее ученая из России не получила права на досрочное освобождение, так как не предоставила доказательств, что не представляет «опасности для общества или безопасности США» и не собирается сбежать.