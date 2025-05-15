День города Красноярск отметит на «ЯРких БЕРЕГАХ»

В 2025 году свое 397-летие Красноярск отметит с 6 по 8 июня под девизом «Герои среди нас». Мероприятия охватят все районы, а центральной темой станет героизм людей, проявляющих мужество и самоотверженность в повседневной жизни. В оформлении также будет подчеркнута тема героизма, отраженная в ключевых событиях года — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и празднования Года защитника Отечества.