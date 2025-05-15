День города Красноярск отметит на «ЯРких БЕРЕГАХ»

В 2025 году свое 397-летие Красноярск отметит с 6 по 8 июня под девизом «Герои среди нас». Мероприятия охватят все районы, а центральной темой станет героизм людей, проявляющих мужество и самоотверженность в повседневной жизни. В оформлении также будет подчеркнута тема героизма, отраженная в ключевых событиях года — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и празднования Года защитника Отечества.
День рождения Красноярска стартует 6 июня с официальных мероприятий: поднятия флага Красноярска, возложения цветов к памятным местам и торжественного собрания, на котором будут вручены звания «Почетный гражданин города Красноярска». Также состоится открытие летнего сезона Трудовых отрядов главы города.
Основные массовые мероприятия пройдут 7 и 8 июня, в выходные, на общественных пространствах в рамках проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Горожан ждут праздничные активности на Центральной и Ярыгинской набережных, в сквере Энтузиастов, а также в парке «Солнечная поляна» и озере-парке Октябрьский, рассказали в мэрии.