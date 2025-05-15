За четыре месяца в Омске демонтировали 107 незаконных киосков

Улицы Омска освобождают от нестационарных киосков, которые установили без разрешений. Зачастую такие объекты препятствуют как проезду транспорта, так и пешеходным потокам. За четыре месяца власти убрали уже 107 несанкционированных павильонов. Об этом рассказал 14 мая губернатор Виталий Хоценко.