За четыре месяца в Омске демонтировали 107 незаконных киосков

Улицы Омска освобождают от нестационарных киосков, которые установили без разрешений. Зачастую такие объекты препятствуют как проезду транспорта, так и пешеходным потокам. За четыре месяца власти убрали уже 107 несанкционированных павильонов. Об этом рассказал 14 мая губернатор Виталий Хоценко.
«У нас должна быть выверенная схема размещения торговых объектов. Вот эти лапшичные и так далее — нам точно не нужны. Делаем наш город лучше и краше», — прокомментировал новость глава региона.
В пресс-службе губернатора добавили, что ежемесячно в Омске демонтируют более 20 ларьков. Чаще всего их сносят по ночам, чтобы днем не создавать неудобства горожанам.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в конце июля 2025 года рабочие закончат реконструировать Бульвар Архитекторов.