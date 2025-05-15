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Иноагента Смольянинова снова оштрафовали за неуплату другого штрафа в срок

В картотеке суда не уточняется, за что именно актёр ранее привлекался к ответственности.

Источник: Аргументы и факты

Мировой суд в Москве вновь оштрафовал актёра Артура Смольянинова* в связи с неуплатой в срок другого административного штрафа, сообщили в судебной инстанции.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Информация о том, за что именно он ранее привлекался к ответственности, в картотеке суда не приводится.

Напомним, 8 мая также сообщалось, что Смольянинова оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа. В феврале появилась информация о блокировке банковских счетов актёра в РФ в связи с непредоставлением им декларации в налоговые органы.

* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесенное Росфинмонтирингом в список террористов и экстремистов.