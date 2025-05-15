Пленный ВСУ рассказал, что украинские военные за свой счет ремонтируют технику

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывается отправлять своим солдатам запчасти и средства для починки оружий — из-за этого военные за свой счет производят ремонт машин и обустраивают позиции. Об этом в четверг, 15 мая, рассказал пленный из 517 батальона ВСУ «Гайдамаки» Алексей Бобров.