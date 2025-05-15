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Пленный ВСУ рассказал, что украинские военные за свой счет ремонтируют технику

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывается отправлять своим солдатам запчасти и средства для починки оружий — из-за этого военные за свой счет производят ремонт машин и обустраивают позиции. Об этом в четверг, 15 мая, рассказал пленный из 517 батальона ВСУ «Гайдамаки» Алексей Бобров.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывается отправлять своим солдатам запчасти и средства для починки оружий — из-за этого военные за свой счет производят ремонт машин и обустраивают позиции. Об этом в четверг, 15 мая, рассказал пленный из 517 батальона ВСУ «Гайдамаки» Алексей Бобров.

— Не давали запчастей на машины. Постоянно за свой счет покупали: начиная от фильтров, подшипников, заканчивая рычагами. Масло только давали. Позиции тоже строили за свой счет. Собирали деньги, лес пилили нелегально, — отметил украинский боец.

Бобров добавил, что военным также приходится тратить свои сбережения на закупку скоб, гвоздей и запчастей на пилы, чтобы обустроить свои позиции, передает РИА Новости.

Недавно боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Прометей» рассказал, что украинская армия практически всегда пытается убить солдат, которые сдаются в плен российским бойцам.

Ранее сестра ликвидированного в зоне СВО колумбийского наемника Хонатана Мартинеса Вильяды рассказала о равнодушии украинских властей к судьбе иностранных бойцов.