Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывается отправлять своим солдатам запчасти и средства для починки оружий — из-за этого военные за свой счет производят ремонт машин и обустраивают позиции. Об этом в четверг, 15 мая, рассказал пленный из 517 батальона ВСУ «Гайдамаки» Алексей Бобров.
— Не давали запчастей на машины. Постоянно за свой счет покупали: начиная от фильтров, подшипников, заканчивая рычагами. Масло только давали. Позиции тоже строили за свой счет. Собирали деньги, лес пилили нелегально, — отметил украинский боец.
Бобров добавил, что военным также приходится тратить свои сбережения на закупку скоб, гвоздей и запчастей на пилы, чтобы обустроить свои позиции, передает РИА Новости.
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