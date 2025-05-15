Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все будет хорошо»: Глава Минтруда высказался о праздничных днях в 2026 году

Котяков: В 2026 году с распределением праздничных дней все будет хорошо.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году россиян ожидает приемлемое распределение праздничных и нерабочих дней в производственном календаре. Такое мнение высказал глава Минтруда России Антон Котяков, уточнив, что в ведомстве сейчас обсуждается составление производственного календаря на будущий год.

«Я думаю, там тоже все будет хорошо», — сказал министр РИА Новости.

Напомним, в 2025 году в производственном календаре 247 рабочих дней и 118 нерабочих, из которых 14 — праздничные.

Напомним, в статье 112 ТК РФ утвержден список праздничных дней в нашей стране. Если они выпадают на субботу или воскресенье, «лишний» выходной переносится по постановлению Правительства РФ на другой день. Как правило, вследствие этих переносов формируются длинные выходные.

Перечень всех праздников, которые отмечаются в Российской Федерации, мы собрали здесь на KP.RU. Они распределены помесячно для удобства читателя.