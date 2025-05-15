«Все будет хорошо»: Глава Минтруда высказался о праздничных днях в 2026 году

Напомним, в статье 112 ТК РФ утвержден список праздничных дней в нашей стране. Если они выпадают на субботу или воскресенье, «лишний» выходной переносится по постановлению Правительства РФ на другой день. Как правило, вследствие этих переносов формируются длинные выходные.