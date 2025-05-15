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Председатель СК России обсудил жилищные права сирот из Красноярского края

Председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, провел личный прием для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей из Красноярского края и Республики Хакасия.

Источник: РИА "Новости"

Люди обратились к нему с проблемой: они долго не могут получить жилье, на которое имеют право по закону, несмотря на решения судов. Подробнее рассказали в СК по краю.

Ситуация с обеспечением жильем для сирот в этих регионах остается сложной. На 1 мая 2025 года в Красноярском крае нуждаются в жилье 8909 сирот, из них 411 имеют судебные решения. В Республике Хакасия ситуация еще хуже: 2642 человека ждут жилья, 846 из них по решениям судов. Также возникают трудности с получением жилищных сертификатов из-за множества условий, а некоторые сироты не вовремя становятся на учет для получения жилья.

Бастрыкин заслушал доклад руководителя главного следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии Андрея Еремина, который подверг критике работу своих подчиненных за задержки и отсутствие результатов. Он отметил, что действия по расследованию уголовных дел не систематизированы, и поручил продолжить работу над ними с помощью центрального аппарата.

Бастрыкин потребовал быстро завершить расследования и привлечь к ответственности виновных. Он также поручил решить все вопросы, поднятые на встрече, в течение двух месяцев. Кроме того, он отправит комиссию из центрального аппарата для проверки работы руководства и сотрудников, занимающихся этими делами.

Глава СК России подчеркнул, что защита прав сирот должна оставаться приоритетом для ведомства, и взял исполнение всех поручений под личный контроль.