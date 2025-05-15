Председатель СК России обсудил жилищные права сирот из Красноярского края

Ситуация с обеспечением жильем для сирот в этих регионах остается сложной. На 1 мая 2025 года в Красноярском крае нуждаются в жилье 8909 сирот, из них 411 имеют судебные решения. В Республике Хакасия ситуация еще хуже: 2642 человека ждут жилья, 846 из них по решениям судов. Также возникают трудности с получением жилищных сертификатов из-за множества условий, а некоторые сироты не вовремя становятся на учет для получения жилья.